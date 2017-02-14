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На Алтае продолжаются поиски упавшего вертолета

В Республике Алтай возобновлены поиски упавшего вертолета Robinson. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-центре главного управления МЧС России. К работе приступили более 160 человек.



«Сегодня будет задействован глубоководный аппарат Falcon, на него мы возлагаем большие надежды — аппарат сможет увидеть даже то, что находится на дне озера при глубине до 300 метров», — отметили в ведомстве.



Аппарат будет погружен в воду, а радиоуправление будет осуществляться операторами с катера «Ярославец». Устройство может быть опущено в воду на глубину 300 метров, по опыту поисковой операции, проведенной в 2011 году.



«Территория поиска на озере разбита на квадраты, и поиск будет осуществляться в каждом квадрате. Пока нет никакой новой информации, пока поиски не принесли результатов», — сказали в пресс-центре.

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