Дайджест
На Алтае продолжаются поиски упавшего вертолета
14 февраль 2017 (13:18)
В Республике Алтай возобновлены поиски упавшего вертолета Robinson. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-центре главного управления МЧС России. К работе приступили более 160 человек.
«Сегодня будет задействован глубоководный аппарат Falcon, на него мы возлагаем большие надежды — аппарат сможет увидеть даже то, что находится на дне озера при глубине до 300 метров», — отметили в ведомстве.
Аппарат будет погружен в воду, а радиоуправление будет осуществляться операторами с катера «Ярославец». Устройство может быть опущено в воду на глубину 300 метров, по опыту поисковой операции, проведенной в 2011 году.
«Территория поиска на озере разбита на квадраты, и поиск будет осуществляться в каждом квадрате. Пока нет никакой новой информации, пока поиски не принесли результатов», — сказали в пресс-центре.
«Сегодня будет задействован глубоководный аппарат Falcon, на него мы возлагаем большие надежды — аппарат сможет увидеть даже то, что находится на дне озера при глубине до 300 метров», — отметили в ведомстве.
Аппарат будет погружен в воду, а радиоуправление будет осуществляться операторами с катера «Ярославец». Устройство может быть опущено в воду на глубину 300 метров, по опыту поисковой операции, проведенной в 2011 году.
«Территория поиска на озере разбита на квадраты, и поиск будет осуществляться в каждом квадрате. Пока нет никакой новой информации, пока поиски не принесли результатов», — сказали в пресс-центре.
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