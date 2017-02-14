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В Екатеринбурге стройфирма обманула пайщиков на 40 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2017. Следственное управление УМВД по Екатеринбургу расследует в отношении местной строительной компании уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».



Руководитель организации подозревается в нарушении взятых обязательств по возведению жилого комплекса, несоблюдении сроков сдачи объектов в эксплуатацию и нецелевом использовании привлеченных денежных средств, что повлекло за собой нарушение прав пайщиков.



Как сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу, в ходе предварительного следствия установлено, что возглавляемая мужчиной организация выступила генеральным подрядчиком при строительстве жилого комплекса в микрорайоне Юго-Западный в Екатеринбурге. В качестве оплаты предусматривалась передача в собственность этой фирмы нескольких квартир в возведенных домах.



По версии следствия, фактически приступив к работе в октябре 2013 года, коммерческая структура в нарушение договорных обязательств без каких-либо объективных причин затянула выполнение строительных работ, в апреле 2015 года прекратила свою деятельность, в мае этого же года директор компании ликвидировал организацию.



Руководитель данного ООО подозревается в том, что в период с 2014 по 2016 год в офисе организации на улице Амундсена заключил с гражданами договоры предварительной уступки права требования на ряд квартир общей стоимостью более 40 млн руб. При этом, по версии следствия, он не намеревался выполнять свои обязательства по договору генерального подряда в полном объеме и не имел реальной возможности предоставить клиентам в собственность квартиры.



Вырученные денежные средства в кассу компании он не оприходовал и жилье покупателям не передавал, что повлекло за собой нарушения законных прав и интересов граждан. После этого, по версии следствия, злоумышленник создал одноименную организацию и продолжил вводить в заблуждение граждан, незаконно продавая квартиры от имени «нового» предприятия с таким же названием.



Привлеченными денежными средствами, как полагает следствие, гражданин распоряжался по своему усмотрению и тратил их на личные нужды.



В настоящее время управление УМВД России по Екатеринбургу разыскивает граждан, пострадавших от действий указанной компании. Их показания необходимы для установления полной картины действий подозреваемого, в отношении которого возбуждено и расследуется уголовное дело.



Максимальное наказание по данной статье составляет до десяти лет лишения свободы и крупный штраф.



Полиция Екатеринбурга просит граждан, потерявших свои сбережения и не получивших паи в виде квартир по адресам Институтская — Барклая — Тимофеева — Ресовского — Серафимы Дерябиной, обратиться в полицию.

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