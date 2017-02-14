Новости дня
В России отзывают 1 тыс. 652 уже проданных автомобилей Jaguar XF
14 февраль 2017 (12:53)
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2017. ООО «Ягуар Ленд Ровер» проводит добровольный отзыв 1 тыс. 652 проданных в России транспортных средств марки Jaguar XF. Соответствующая информация поступила в Росстандарт.
Как сообщает пресс-служба ведомства, отзыву подлежат автомобили, реализованные с мая 2013 года по июнь 2016 года.
В транспортных средствах выявлена проблема, связанная с установкой топливопровода в сборе под панелью пола на автомобилях Jaguar XF с двигателем GTDi объемом 2 л, при которой не обеспечены зазоры, указанные в стандарте проектирования Jaguar Land Rover. В результате был обеспечен недостаточный зазор между топливопроводами под панелью пола, а также между защитой днища и кузовом, что приводит к износу компонентов.
Уполномоченные дилеры ООО «Ягуар Ленд Ровер» уведомляют владельцев транспортных средств марки Jaguar XF, подпадающих под отзыв, путем рассылки информационных писем и по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
На всех транспортных средствах будет выполнена проверка зазора топливопроводов и при необходимости — их замена.
Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Как сообщает пресс-служба ведомства, отзыву подлежат автомобили, реализованные с мая 2013 года по июнь 2016 года.
В транспортных средствах выявлена проблема, связанная с установкой топливопровода в сборе под панелью пола на автомобилях Jaguar XF с двигателем GTDi объемом 2 л, при которой не обеспечены зазоры, указанные в стандарте проектирования Jaguar Land Rover. В результате был обеспечен недостаточный зазор между топливопроводами под панелью пола, а также между защитой днища и кузовом, что приводит к износу компонентов.
Уполномоченные дилеры ООО «Ягуар Ленд Ровер» уведомляют владельцев транспортных средств марки Jaguar XF, подпадающих под отзыв, путем рассылки информационных писем и по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
На всех транспортных средствах будет выполнена проверка зазора топливопроводов и при необходимости — их замена.
Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В России отзывают 3 тыс. 236 автомобилей Mercedes-Benz Sprinter Classic 909
- В России отзывают 208 автомобилей Mercedes-Benz S-класса
- Компания «Фольксваген Груп Рус» отзывает 74 проданных в России автомобиля Volkswagen Caddy
- Компания «Джи Эм Авто» отзывает 1 тыс. 222 проданных в России автомобиля Opel Mokka
- Jaguar отзывает более 2 тыс. автомобилей в России
Loading...