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В России отзывают 1 тыс. 652 уже проданных автомобилей Jaguar XF

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2017. ООО «Ягуар Ленд Ровер» проводит добровольный отзыв 1 тыс. 652 проданных в России транспортных средств марки Jaguar XF. Соответствующая информация поступила в Росстандарт.



Как сообщает пресс-служба ведомства, отзыву подлежат автомобили, реализованные с мая 2013 года по июнь 2016 года.



В транспортных средствах выявлена проблема, связанная с установкой топливопровода в сборе под панелью пола на автомобилях Jaguar XF с двигателем GTDi объемом 2 л, при которой не обеспечены зазоры, указанные в стандарте проектирования Jaguar Land Rover. В результате был обеспечен недостаточный зазор между топливопроводами под панелью пола, а также между защитой днища и кузовом, что приводит к износу компонентов.



Уполномоченные дилеры ООО «Ягуар Ленд Ровер» уведомляют владельцев транспортных средств марки Jaguar XF, подпадающих под отзыв, путем рассылки информационных писем и по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



На всех транспортных средствах будет выполнена проверка зазора топливопроводов и при необходимости — их замена.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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