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В России отзывают 1 тыс. 652 уже проданных автомобилей Jaguar XF

14 февраль 2017 (12:53)

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2017. ООО «Ягуар Ленд Ровер» проводит добровольный отзыв 1 тыс. 652 проданных в России транспортных средств марки Jaguar XF. Соответствующая информация поступила в Росстандарт.

Как сообщает пресс-служба ведомства, отзыву подлежат автомобили, реализованные с мая 2013 года по июнь 2016 года.

В транспортных средствах выявлена проблема, связанная с установкой топливопровода в сборе под панелью пола на автомобилях Jaguar XF с двигателем GTDi объемом 2 л, при которой не обеспечены зазоры, указанные в стандарте проектирования Jaguar Land Rover. В результате был обеспечен недостаточный зазор между топливопроводами под панелью пола, а также между защитой днища и кузовом, что приводит к износу компонентов.

Уполномоченные дилеры ООО «Ягуар Ленд Ровер» уведомляют владельцев транспортных средств марки Jaguar XF, подпадающих под отзыв, путем рассылки информационных писем и по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

На всех транспортных средствах будет выполнена проверка зазора топливопроводов и при необходимости — их замена.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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