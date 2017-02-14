Новости дня

«Синара-Девелопмент» объявила о спецпредложениях при покупке квартир в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2017. Компания «Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара) объявляет о запуске новых спецпредложений по приобретению квартир в жилых комплексах Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба Группы Синара.



Покупатели, планирующие купить квартиру с использованием ипотеки, могут воспользоваться специальными условиями акции «Год без ипотеки». В этом случае первый взнос за квартиру составляет 30%, следующий платеж новоселы внесут после завершения строительства дома. Таким образом, на оставшуюся сумму кредит можно взять позже и не оплачивать проценты в течение года. Выгода покупателей составит до 620 тыс. руб. Другой вариант: взять ипотеку сейчас и получить скидку на квартиру, которая действует при 100% оплате.



Для желающих купить новое жилье за счет продажи своей имеющейся квартиры, но не готовых продавать её до окончания строительства, действует акция «Оплата 90% стоимости при заселении». Такое финансовое условие позволяет выбрать квартиру на ранней стадии строительства, когда в продаже существует большой выбор планировок и стоимость приобретаемого жилья ниже. Покупатель первоначально вносит всего 10% стоимости, фиксируя за собой квартиру и цену на срок строительства жилого комплекса. Остаток 90% стоимости производится при заселении. Важно, что процент за рассрочку ниже, чем процент по ипотеке. Индексация на остаток — 10% годовых. При таких условиях можно продолжать жить в своей квартире, и, пока строится новый дом, без спешки продавать ее.



Жилые комплексы компании «Синара-Девелопмент» возводятся в разных районах города. Квартиры в ЖК «Перемена», расположенного в районе Широкая речка, и ЖК в микрорайоне «Солнечный» сдаются с отделкой «под ключ», поэтому будущие новоселы могут сразу заехать в новое жилье после сдачи дома. ЖК «Свой круг», расположенный на пересечении улиц Куйбышева и Буторина, в тихом центре города, будет сдан в конце текущего года.



По словам коммерческого директора «Синара-Девелопмент» Алексея Смирнова, все программы, разработанные в компании, призваны сделать покупку квартиры более доступной для покупателей.



«В качестве частичной оплаты первого взноса можно использовать материнский капитал и жилищные сертификаты. Акции действуют до 31 марта текущего года. Все подробности можно уточните в офисе продаж компании по адресу Р. Люксембург, 51, а в ближайшее время откроется еще один офис продаж на Малышева, 84 », — уточнил А. Смирнов.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: