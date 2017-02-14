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В Екатеринбурге прокуратура обязала УК «Верх-Исетская» отремонтировать лифты в домах

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2017. В Екатеринбурге прокуратура через суд обязала ЗАО «Управляющая компания «Верх-Исетская» привести лифты в соответствие с требованиями технического регламента. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Специалисты Уральского управления Ростехнадзора выявили нарушения требований технического регламента «Безопасность лифтов» в многоквартирных домах, находящихся в управлении ЗАО «Управляющая компания «Верх-Исетская».



Нарушения выявлены в домах по следующим адресам: Готвальда, 15; Бебеля, 114; Бебеля, 120; Ясная, 14; Ясная, 22; Бебеля, 108; Бебеля, 110; Викулова, 28А; Викулова, 28 б; Викулова, 32 а; Викулова, 38 а; Черепанова, 6; Черепанова, 8; Татищева, 77; Жукова, 10; Бебеля, 134; Крауля, 56; Антона Валека, 12; Металлургов, 46; Опалихинская, 19; Опалихинская, 21; Бардина, 2; Бардина, 12; Опалихинская, 32; Опалихинская, 26; Опалихинская, 27; Опалихинская, 24.



Прокурор Верх-Исетского района Екатеринбурга обратился в суд с иском к управляющей компании о возложении обязанности привести лифты в соответствие с требованиями федерального законодательства. Решением суда требования прокурора удовлетворены.



Не согласившись с решением суда, ответчик внес апелляционную жалобу. Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда решение районного суда оставила без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения.

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