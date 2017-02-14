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Объем выданных в 2016 году ипотечных кредитов в РФ достиг 1,5 трлн рублей

УрБК, Москва, 14.02.2017. В 2016 году объем предоставленных российскими банками ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) достиг 1,5 трлн руб. Об этом сообщает «Финмаркет» со ссылкой на данные ЦБ РФ.



Как указывается, показатель за 2016 год стал вторым по величине результатом (после 2014 года) за всю историю наблюдений.



Накопленная к концу года задолженность по ИЖК достигла 4,5 трлн руб., превысив уровень предыдущего года на 13%. При этом доля валютных кредитов в портфеле сократилась вдвое — до 1,6%.



В декабре прошедшего года на фоне сезонного увеличения спроса, поддержанного завершением госпрограммы субсидирования ипотеки, объем предоставленных ИЖК достиг максимума с марта 2016 года, составив 184 млрд руб.



Средневзвешенная процентная ставка по кредитам в рублях, предоставленным в декабре, напротив, была рекордно низкой за последние пять лет и составила 11,45% против 12,92% в декабре 2015 года.

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