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Пайщики «Бухты Квинс» выйдут на пикет против затягивания расследования их дела

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2017. В Екатеринбурге на площади 1905 года 20 февраля в 15.00 состоится пикет пайщиков ПЖСК «Бухта Квинс». Об этом говорится в сообщении, распространенном участниками кооператива.



«Мы, пайщики ПЖСК «Бухта Квинс», лицом которого и одним из руководителей проекта является известный шансонье Александр Новиков, в очередной раз стали жертвами и заложниками коррупционных связей этого человека. Обещанный возврат денежных средств в размере пая приостановлен и, как мы полагаем, навсегда. Получить паи успели 8 человек из 65. Также прокуратура в лице г-на С. Охлопкова сочла возможным передать расследованное до конца дело из Следственного управления в Следственный комитет по заявлению обвиняемого в особо тяжком преступлении А. Новикова. Почему обвиняемые решают, где должно расследоваться дело? Почему прокуратура помогает им в этом?», — говорится в сообщении.



По мнению пайщиков, целью передачи дела является искусственное затягивание дела и «постепенное обеление Новикова и его подельника Шилиманова».



«Мы требуем объяснить нам причины передачи дела в новую инстанцию, а также требуем всестороннего объективного расследования и справедливого суда над виновными в нашей пятилетней беде. Неравнодушных граждан, а также пострадавших от мошеннических действий Новикова и Шилиманова приглашаем присоединиться к пикету», — призывают пайщики.



Напомним, что стройка остановлена в 2012 году. 23 ноября 2015 года было возбуждено уголовное дело по факту хищения средств пайщиков жилищного кооператива «Бухта Квинс». В конце декабря 2016 года следствие предъявило экс-заместителю министра экономики Свердловской области Михаилу Шилиманову и худруку Театра эстрады Александру Новикову обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. После этого шансонье заявил о намерении вернуть пайщикам деньги и начал их выплачивать, однако вскоре выплаты прекратились. На данный момент дело передано для расследования в Следственный комитет России.

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