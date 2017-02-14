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СКБ-банк принял участие в Международном Форуме iFin-2017

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2017. СКБ-банк принял участие в Международном Форуме iFin-2017«Электронные финансовые услуги и технологии», который прошел в Москве. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



Директор департамента дистанционных продаж СКБ-банка Константин Котельников рассказал на форуме о том, как мобильному приложению «SKB online» удалось за год вырваться в лидеры рынка и попасть в тройку лучших мобильных банков в России по оценке рейтингового агентства Markswebb.



«Нам требовался партнер, который не только технологически соответствует нашим запросам, имеет современную платформу, необходимые сервисы и квалифицированную поддержку, но и готов разделить с нами возможные риски. В итоге мы выбрали BSS и не прогадали. Правильность решения подтвердил и Markswebb», — рассказал он.



Напомним, что согласно исследованию, проведенному аналитическим агентством Markswebb Rank & Report, мобильный банк СКБ-банка для розничных клиентов на платформе iOS получил общую оценку 62 балла. Это соответствует 3-му месту в рейтинге. Мобильный банк для устройств на платформе Android, получил общую оценку 59,8 балла, что также соответствует 3-му месту в рейтинге.

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