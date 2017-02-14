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В январе рынок легковых автомобилей с пробегом в России вырос на 1,9%

УрБК, Москва, 14.02.2017. В январе 2017 года объем рынка подержанных легковых автомобилей в России вырос на 1,9% в годовом выражении, до 314,7 тыс. ед. Об этом сообщает «Автостат».



Наиболее популярной маркой на рынке авто с пробегом по-прежнему остается LADA, на долю которой приходится более четверти от общего объема. В номинальном выражении это 85,3 тыс. штук, что на 2,1% больше, чем год назад.



А вот марки на втором и третьем месте, наоборот, за год потеряли в объеме. Показатель Toyota составил почти 37 тыс. ед., что на 0,8% меньше, чем в прошлом году, а бренда Nissan — 16,7 тыс. ед. с сокращением на 1,7% в годовом выражении.



Как отмечают аналитики агентства «Автостат», большинство брендов, входящих в топ-10 рынка, показывает положительную динамику по отношению к январю 2016 года. При этом наибольший рост здесь демонстрируют Renault (рост на 10%) и KIA (рост на 9,8%). В «минусе» находятся лишь японские марки. Кроме упомянутых ранее Toyota и Nissan, это касается еще и Mitsubishi (падение на 2,6%).



Среди моделей лидерство сохраняет хэтчбек LADA 2114, объем вторичного рынка которого составил 9,6 тыс. ед., это на 2,9% больше результата годичной давности. На вторую позицию в модельном рейтинге поднялся Ford Focus (7,9 тыс. шт.; рост на 3,1%), который в очередной раз стал лучшим среди иномарок с пробегом. При этом на третью строчку опустился седан LADA 2107 с показателем 7,8 тыс. автомобилей (падение на 3,2%).



Отметим, что эта модель, наряду с Toyota Corolla, показывает большее падение, чем другие участники топ-10 (более 3%). В то же время наивысший рост зафиксирован у седана LADA 2170 (рост на 11,7%).

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