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В отношении экс-директора «Уником Партнера» введена процедура реструктуризации долгов
14 февраль 2017 (10:08)
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2017. Арбитражный суд Свердловской области ввел в отношении экс-директора инвестиционной компании «Уником Партнер» Игоря Кузьмина процедуру реструктуризации долгов. Об этом говорится в материалах суда.
Иск о банкротстве И. Кузьмина 24 октября 2016 года подала сама компания «Уником Партнер». Сумма финансовых требований — 2,2 млн руб.
Напомним, после отзыва лицензии осенью 2014 года «Уником Партнер» не смог вернуть денежные средства более чем 1 тыс. клиентов, как частных, так и корпоративных.
В ноябре 2015 года полиция возбудила против руководителей компании уголовное дело. Само общество решением Арбитражного суда Свердловской области от 6 апреля 2016 года было признано банкротом. Общая сумма финансовых требований 98 кредиторов к организации составила 580 млн руб.
Иск о банкротстве И. Кузьмина 24 октября 2016 года подала сама компания «Уником Партнер». Сумма финансовых требований — 2,2 млн руб.
Напомним, после отзыва лицензии осенью 2014 года «Уником Партнер» не смог вернуть денежные средства более чем 1 тыс. клиентов, как частных, так и корпоративных.
В ноябре 2015 года полиция возбудила против руководителей компании уголовное дело. Само общество решением Арбитражного суда Свердловской области от 6 апреля 2016 года было признано банкротом. Общая сумма финансовых требований 98 кредиторов к организации составила 580 млн руб.
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