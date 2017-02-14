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Имущество МУП «Дегтярская швейная фабрика» выставлено на аукцион за 5,79 млн рублей

14 февраль 2017 (09:47)

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2017. На торги в виде открытого аукциона выставлено имущество МУП «Дегтярская швейная фабрика». Об этом сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

В один лот включено здание швейной фабрики общей площадью 2 тыс. 63,5 кв. м., два нежилых здания по 51,7 кв. м. и 32,2 кв. м., здание гаража площадью 157,1 кв. м., а также принадлежащий на праве аренды земельный участок общей площадью 4 тыс. 424 кв. м.

Начальная цена — 5 млн 792 тыс. 827 руб., шаг аукциона — 5%.

Заявки принимаются с 13 февраля по 22 марта 2017 года. Аукцион состоится 23 марта 2017 года.

МУП «Дегтярская швейная фабрика» признано банкротом решением Арбитражного суда Свердловской области от 25 января 2016 года.

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