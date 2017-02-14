Анонсы
Коротко о событиях месяца
14 февраль 2017 (09:40)
С 28 февраля по 2 марта в Екатеринбурге (Ельцин Центр, ул. Б.Ельцина, 3а) состоится IV Специализированная выставка индустрии общественного питания и гостеприимства HoReCa Expo Ural.
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