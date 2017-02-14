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В Екатеринбурге горел магазин «Л`Этуаль» на проспекте Ленина

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2017. В Екатеринбурге ночью горел магазин парфюмерии и косметики «Л`Этуаль» на пр. Ленина, 101. Сообщение о пожаре поступило 14 февраля в 04.31 по местному времени.



«На площади в 1 кв. м. повреждена внутренняя отделка магазина, расположенного на 1-м этаже муниципального 5-этажного жилого дома», — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Свердловской области.



По данным ведомства, в тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 9 человек личного состава. В 04.37 огонь локализован, в 04.38 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 05.58.

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