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«Нефтетрубный завод» в Екатеринбурге признан банкротом

14 февраль 2017 (09:21)

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2017. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Нефтетрубный завод» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.

С иском о банкротстве предприятия в мае 2016 года обратилось в суд ООО «Восток-Энерго». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов ООО «Нефтетрубный завод» составляет 269 млн 139 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.

Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

Напомним, основным видом деятельности ООО «Нефтетрубный завод» является производство готовых металлических изделий. Руководителем предприятия выступает екатеринбургский бизнесмен Павел Беляев, чей другой актив — ООО «ТД Нефтетрубный завод» — в мае 2016 года был признан несостоятельным с долгом свыше 90 млн руб.

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