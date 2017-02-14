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«Нефтетрубный завод» в Екатеринбурге признан банкротом
14 февраль 2017 (09:21)
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2017. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Нефтетрубный завод» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
С иском о банкротстве предприятия в мае 2016 года обратилось в суд ООО «Восток-Энерго». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов ООО «Нефтетрубный завод» составляет 269 млн 139 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
Напомним, основным видом деятельности ООО «Нефтетрубный завод» является производство готовых металлических изделий. Руководителем предприятия выступает екатеринбургский бизнесмен Павел Беляев, чей другой актив — ООО «ТД Нефтетрубный завод» — в мае 2016 года был признан несостоятельным с долгом свыше 90 млн руб.
С иском о банкротстве предприятия в мае 2016 года обратилось в суд ООО «Восток-Энерго». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов ООО «Нефтетрубный завод» составляет 269 млн 139 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
Напомним, основным видом деятельности ООО «Нефтетрубный завод» является производство готовых металлических изделий. Руководителем предприятия выступает екатеринбургский бизнесмен Павел Беляев, чей другой актив — ООО «ТД Нефтетрубный завод» — в мае 2016 года был признан несостоятельным с долгом свыше 90 млн руб.
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