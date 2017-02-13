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В екатеринбургской «Студии суши» выявлены многочисленные нарушения санэпидзаконодательства
13 февраль 2017 (18:05)
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2017. Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Свердловской области выявил нарушения санитарного законодательства в заведении общепита «Студия суши» (улица Данила Зверева, 31а; юридическое лицо: ООО «Фудтайм»). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, как ранее писал УрБК, с 1 по 5 февраля 2017 года за медпомощью обратились семь посетителей заведения, в том числе один сотрудник службы доставки. Все пострадавшие были госпитализированы в ГКБ №40.
По результатам проведенных лабораторных исследований всем заболевшим был поставлен диагноз «сальмонеллез». Также сальмонеллы были выделены у повара заведения общепита (без клинических проявлений) и в готовой продукции. Исходя из подтвержденных лабораторных данных, экспертами был определен путь передачи инфекции — пищевой.
Кроме того, при микробиологических исследованиях готовой продукции, смывов практически во всех пробах были получены неудовлетворительные результаты. У одного сотрудника также обнаружены возбудители шигеллеза и эшерихиоза.
При проведении обследования заведения общепита специалистами теротдела Управления выявлены многочисленные нарушения санэпидзаконодательства. Так, в заведении не соблюдаются правила товарного соседства готовой продукции и сырья в холодильнике, часть ее хранилась в коридоре. На предприятии общепита обнаружена пищевая продукция без документов, без маркировке о времени изготовления. В кафе недостаточно помещений и оборудования для соблюдения технологических требований к приготовлению блюд.
Кроме того, помещение требует проведения ремонтных работ, генеральной и текущей уборки; не создано условий для соблюдения правил личной гигиены персоналом заведения и так далее. Организатором общественного питания в общей сложности нарушено более 20 пунктов санитарных правил и технических регламентов.
«В настоящее время не работает (вручен протокол о временном запрете деятельности организации питания с 4 февраля 2017 года). Документы для решения вопроса о длительном приостановлении деятельности заведения общепита переданы в суд. По результатам проверки виновные будут привлечены к административной ответственности, а пострадавшим будет оказана консультативная помощь для возмещения понесенных расходов», — рассказали в пресс-службе.
Напомним, как ранее писал УрБК, с 1 по 5 февраля 2017 года за медпомощью обратились семь посетителей заведения, в том числе один сотрудник службы доставки. Все пострадавшие были госпитализированы в ГКБ №40.
По результатам проведенных лабораторных исследований всем заболевшим был поставлен диагноз «сальмонеллез». Также сальмонеллы были выделены у повара заведения общепита (без клинических проявлений) и в готовой продукции. Исходя из подтвержденных лабораторных данных, экспертами был определен путь передачи инфекции — пищевой.
Кроме того, при микробиологических исследованиях готовой продукции, смывов практически во всех пробах были получены неудовлетворительные результаты. У одного сотрудника также обнаружены возбудители шигеллеза и эшерихиоза.
При проведении обследования заведения общепита специалистами теротдела Управления выявлены многочисленные нарушения санэпидзаконодательства. Так, в заведении не соблюдаются правила товарного соседства готовой продукции и сырья в холодильнике, часть ее хранилась в коридоре. На предприятии общепита обнаружена пищевая продукция без документов, без маркировке о времени изготовления. В кафе недостаточно помещений и оборудования для соблюдения технологических требований к приготовлению блюд.
Кроме того, помещение требует проведения ремонтных работ, генеральной и текущей уборки; не создано условий для соблюдения правил личной гигиены персоналом заведения и так далее. Организатором общественного питания в общей сложности нарушено более 20 пунктов санитарных правил и технических регламентов.
«В настоящее время не работает (вручен протокол о временном запрете деятельности организации питания с 4 февраля 2017 года). Документы для решения вопроса о длительном приостановлении деятельности заведения общепита переданы в суд. По результатам проверки виновные будут привлечены к административной ответственности, а пострадавшим будет оказана консультативная помощь для возмещения понесенных расходов», — рассказали в пресс-службе.
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