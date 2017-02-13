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В Екатеринбурге выставлено на продажу имущество компании «Мастер Фиш» стоимостью 11,1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2017. В Екатеринбурге на торги в виде открытого аукциона выставлено имущество ЗАО «Мастер Фиш». Об этом сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.



Лотом № 1 к продаже предлагается нежилое помещение по адресу улица Донбасская, 60, литер А, площадью 425,4 кв. м. и земельный участок под ним. Начальная стоимость — 11 млн 103 тыс. 200 руб.



Лотом № 2 выставлен вагон-дом по тому же адресу с начальной ценой 84 тыс. руб.



Заявки можно подать с 13 февраля по 16 марта 2017 года. Аукцион состоится 17 марта 2017 года.



Основным видом деятельности ЗАО «Мастер Фиш» была неспециализированная оптовая торговля замороженными пищевыми продуктами. Решением Арбитражного суда Свердловской области от 28 июля 2016 года в отношении компании открыто конкурсное производство.

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