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В Совфеде опасаются дефицита качественного зерна в РФ

УрБК, Москва, 13.02.2017. Россия по итогам текущего сельскохозяйственного сезона (июль 2016 года — июнь 2017 года) может столкнуться с дефицитом качественного зерна, необходимого для производства массовых сортов хлеба. Об этом говорится в материалах Совета Федерации РФ к совещанию о прогнозном балансе ресурсов и использования зерна в стране, передает РИА «Новости».



«Несмотря на рекордный урожай пшеницы (73,3 млн т в весе после доработки), специфика текущего сельхозсезона (2016-2017 год) такова, что высокий урожай неизбежно привел к дефициту качественного зерна, в частности, продовольственной пшеницы 3-го класса, являющейся одной из важнейших зерновых культур для производства массовых сортов хлеба России», — говорится в документе.



«Если пять лет назад 50% урожая приходилось на пшеницу 3-го класса, то в этом году — всего 24,5%. При этом значимая часть этой пшеницы уходит на экспорт. Доля пшеницы 4-го класса, наоборот, увеличилась и составила 32 млн т и 5-го класса — 22 млн т. Это является показателем того, что в стране отсутствуют механизмы, которые стимулировали бы аграриев выращивать высококачественное зерно, присутствующее в недостаточных объемах», — добавляется в материалах.



Замглавы Минсельхоза РФ Евгений Громыко также признал, что сейчас имеет место снижение качества зерна. «С момента исчезновения хлебной инспекции мы видим скатывание вниз по этим показателям, а именно — по качеству производства зерна. Бизнес выбирает то, что можно продать — продается 4-й класс», — сказал он.



Замминистра также призвал менять подходы к качеству производства зерна. «Констатируем факт сегодня: качество зерна ухудшилось. Должна работать фундаментальная наука. Сегодня больших стимулов у крестьян производить высококачественное зерно нет, поэтому стимулы должны появиться у государства», — указал Е. Громыко.

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