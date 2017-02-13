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НБКИ: В Свердловской области за год на 0,2% вырос объем просрочки по автокредитам

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2017. По итогам 2016 года объем просрочки по автокредитам в Свердловской области составил 8,8%, что на 0,2% больше показателя прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



Всего в 2016 году просроченная задолженность свыше 30 дней по автокредитам выросла на 6,7% (или на 6,5 млрд руб.) и по состоянию на 1 января 2017 года достигла 102,4 млрд руб. При этом общий объем действующих автокредитов на 1 января 2017 года составил 1,02 трлн руб., сократившись за год на 6,5% (или 70 млрд руб.).



Таким образом, доля просрочки в этом сегменте розничного кредитования к общему объему портфеля автокредитов на начало текущего года составила 10,1%, увеличившись за год на 1,3%.



Самая высокая динамика роста доли просроченной задолженности к общему объему действующих автокредитов отмечена в Республике Алтай (7,8%), Ненецком АО (7,6%) и Тверской области (6,1%).



«В 2016 году в сегменте автокредитов наметилось «оживление»: выдача автокредитов выросла на 14% по сравнению с предыдущим годом, растет и их доля в структуре авторынка. Вместе с тем качество автокредитов продолжает ухудшаться — уровень просрочки превысил 10%. Тем не менее в этом сегменте розничного кредитования рост просроченной задолженности не является столь масштабным, и ситуация здесь значительно лучше, чем в необеспеченном кредитовании», — комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

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