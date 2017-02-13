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«МегаФон» объявил о начале предпраздничной распродажи в салонах и интернет-магазине

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2017. В «МегаФоне» стартует распродажа в честь предстоящих праздников. Об этом сообщает пресс-служба оператора.



«В салонах «МегаФона» и интернет-магазине компании клиенты, планирующие на День Защитника Отечества или на Международный женский день подарить смартфон, могут это сделать на выгодных условиях. Теперь, покупая один аппарат, клиент получает существенную скидку на второй. Размер скидки может достигать 50%», — говорится в сообщении.



В акции участвует свыше 175 моделей «умных» устройств. Акция продлится до 19 марта этого года.



В частности, 50% скидка ждет покупателей Micromax BOLT D303 и ZTE Blade A5. Со скидкой в 40% клиентам «МегаФона» будут доступны ZTE Blade A5 Pro, а также Micromax Q415 LTE. Популярный смартфон Lumia 550 SS LTE (RM-1127) будет стоить почти на 30% дешевле. Цена Asus ZenFone Go G500TG будет ниже обычной на четверть.



«Смартфон, согласно нашим исследованиям, является одним из наиболее популярных подарков как мужчинам, так и женщинам. Мы предлагаем всем желающим обновить мобильные устройства на лучших в стране условиях. На этот раз мы существенно расширили список акционных аппаратов, уделив значительное внимание не только начальному, но и среднему, а также премиальному сегментам», — говорит генеральный директор ОАО «МегаФон Ритейл» Кирилл Шибанов.

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