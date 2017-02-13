Дайджест

Казахского чиновника подозревают в хищении 3 млн долл. США

Бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева подозревают в хищении 3 млн долл. США при строительстве стекольного завода. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на антикоррупционную службу страны.



«Председатель правления АО «НУХ Байтерек» Куандык Бишимбаев организовал преступную схему по хищению 1 млрд тенге (около 3 млн) при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде через подведомственную компанию ТОО Orda Glass и ее подрядную организацию ТОО «Шымкентхиммонтаж», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.



Ранее сообщалось, что экс-главу миннацэкономики Казахстана Куандыка Бишимбаева арестовали по подозрению в получении взяток.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: