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В Панаме арестовали основателей известной юридической фирмы

Владельцы юридической фирмы Mossack Fonseca Юрген Моссак и Рамон Фонсека были арестованы в Панаме. Об этом сообщает «Интерфакс».



Как стало известно, власти обвиняют партнеров Mossack Fonseca в создании офшорных счетов, через которые бразильская строительная компания Odebrecht перечисляла средства в качестве взяток высокопоставленным чиновникам из разных стран.



Также отмечается, что Mossack Fonseca участвует в коррупционном скандале, так называемом Lava Jato, куда также вовлечена строительная группа Odebrecht. Скандал включает в себя систематический подкуп на крупные суммы денег и сложную сеть мошенничества, коррупции и отмывания денег.

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