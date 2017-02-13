Дайджест
Южная Корея может начать испытания собственных баллистических ракет
13 февраль 2017 (16:34)
После испытания баллистических ракет Северной Кореей в Сеуле рассматривают возможность проведения подобных испытаний. Об этом сообщает информационное агентство «Ренхап» со ссылкой на южнокорейских военных чиновников.
«В ответ на запуск ракет, проведенный Северной Кореей в воскресенье, мы рассматриваем меры, которые дадут нам возможность избавиться от опасений по поводу нашей безопасности и показать нашу решимость дать ответ на любую агрессию со стороны Севера», — заявил один из чиновников.
Отмечается, что Южная Корея рассматривает возможность пуска ракеты модели Hyunmoo-2A с дальностью полета около 300 км, а также ракеты модели Hyunmoo-2B, способной преодолеть около 500 км.
«В ответ на запуск ракет, проведенный Северной Кореей в воскресенье, мы рассматриваем меры, которые дадут нам возможность избавиться от опасений по поводу нашей безопасности и показать нашу решимость дать ответ на любую агрессию со стороны Севера», — заявил один из чиновников.
Отмечается, что Южная Корея рассматривает возможность пуска ракеты модели Hyunmoo-2A с дальностью полета около 300 км, а также ракеты модели Hyunmoo-2B, способной преодолеть около 500 км.
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