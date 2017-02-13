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Бердымухамедов переизбран на должность главы Туркмении

13 февраль 2017 (16:34)

Действующий президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов переизбран на должность главы государства на третий срок. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя ЦИК страны.

Отмечается, что он набрал 97,69% голосов избирателей.

Помимо Бердымухамедова на пост президента страны претендовали еще восемь кандидатов.

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