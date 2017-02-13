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Бердымухамедов переизбран на должность главы Туркмении

Действующий президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов переизбран на должность главы государства на третий срок. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя ЦИК страны.



Отмечается, что он набрал 97,69% голосов избирателей.



Помимо Бердымухамедова на пост президента страны претендовали еще восемь кандидатов.

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