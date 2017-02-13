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Дисквалифицирован руководитель дирекции единого заказчика Каменского ГО

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2017. Руководитель ООО «Управляющая компания «Дирекция единого заказчика Каменского городского округа» дисквалифицирован за невыполнение предписания Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Каменск-Уральский отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области провел внеплановую проверку в отношении ООО «Управляющая компания «Дирекция единого заказчика Каменского городского округа» (Каменский район, поселок Мартюш, улица Титова, 8) на основании истечения срока предписаний об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований.



В ходе проверки обнаружено невыполнение в срок законного предписания главного государственного санитарного врача по городу Каменск-Уральский и Каменскому району, Сухоложском и Богдановичском районах и нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.



Так, руководством предприятия не организовано проведение производственного лабораторного контроля за соблюдением санитарных правил и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий на рабочих местах сотрудников организации, а также проведение производственного лабораторного контроля качества питьевой воды распределительной сети в точках водоразбора водопроводной сети жилых домов, находящихся в обслуживании управляющей компании.



Кроме того, предприятием не проводится мониторинг состояния почвы в жилых зонах, в местах временного складирования бытовых отходов, классы опасности отходов потребления не определены. Управляющая компания не проводит работы по дезинсекции и дератизации жилых домов, находящихся в её управлении.



По результатам внеплановой проверки в отношении ООО «Управляющая компания «Дирекция единого заказчика Каменского городского округа» составлены протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ на юридическое лицо и его руководителя. Оба протокола были направлены в Каменский мировой суд, который принял решение об административном наказании в виде штрафа на юридическое лицо и о дисквалификации сроком на один год руководителя организации.



Данная управляющая компания уже не раз привлекалась к ответственности органами Роспотребнадзора.

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