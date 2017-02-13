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Дисквалифицирован руководитель дирекции единого заказчика Каменского ГО
13 февраль 2017 (16:22)
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2017. Руководитель ООО «Управляющая компания «Дирекция единого заказчика Каменского городского округа» дисквалифицирован за невыполнение предписания Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Каменск-Уральский отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области провел внеплановую проверку в отношении ООО «Управляющая компания «Дирекция единого заказчика Каменского городского округа» (Каменский район, поселок Мартюш, улица Титова, 8) на основании истечения срока предписаний об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований.
В ходе проверки обнаружено невыполнение в срок законного предписания главного государственного санитарного врача по городу Каменск-Уральский и Каменскому району, Сухоложском и Богдановичском районах и нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Так, руководством предприятия не организовано проведение производственного лабораторного контроля за соблюдением санитарных правил и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий на рабочих местах сотрудников организации, а также проведение производственного лабораторного контроля качества питьевой воды распределительной сети в точках водоразбора водопроводной сети жилых домов, находящихся в обслуживании управляющей компании.
Кроме того, предприятием не проводится мониторинг состояния почвы в жилых зонах, в местах временного складирования бытовых отходов, классы опасности отходов потребления не определены. Управляющая компания не проводит работы по дезинсекции и дератизации жилых домов, находящихся в её управлении.
По результатам внеплановой проверки в отношении ООО «Управляющая компания «Дирекция единого заказчика Каменского городского округа» составлены протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ на юридическое лицо и его руководителя. Оба протокола были направлены в Каменский мировой суд, который принял решение об административном наказании в виде штрафа на юридическое лицо и о дисквалификации сроком на один год руководителя организации.
Данная управляющая компания уже не раз привлекалась к ответственности органами Роспотребнадзора.
Каменск-Уральский отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области провел внеплановую проверку в отношении ООО «Управляющая компания «Дирекция единого заказчика Каменского городского округа» (Каменский район, поселок Мартюш, улица Титова, 8) на основании истечения срока предписаний об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований.
В ходе проверки обнаружено невыполнение в срок законного предписания главного государственного санитарного врача по городу Каменск-Уральский и Каменскому району, Сухоложском и Богдановичском районах и нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Так, руководством предприятия не организовано проведение производственного лабораторного контроля за соблюдением санитарных правил и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий на рабочих местах сотрудников организации, а также проведение производственного лабораторного контроля качества питьевой воды распределительной сети в точках водоразбора водопроводной сети жилых домов, находящихся в обслуживании управляющей компании.
Кроме того, предприятием не проводится мониторинг состояния почвы в жилых зонах, в местах временного складирования бытовых отходов, классы опасности отходов потребления не определены. Управляющая компания не проводит работы по дезинсекции и дератизации жилых домов, находящихся в её управлении.
По результатам внеплановой проверки в отношении ООО «Управляющая компания «Дирекция единого заказчика Каменского городского округа» составлены протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ на юридическое лицо и его руководителя. Оба протокола были направлены в Каменский мировой суд, который принял решение об административном наказании в виде штрафа на юридическое лицо и о дисквалификации сроком на один год руководителя организации.
Данная управляющая компания уже не раз привлекалась к ответственности органами Роспотребнадзора.
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