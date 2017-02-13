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Финансирование госпрограммы развития АПК в следующие два года может снизиться в 1,7 раза

УрБК, Москва, 13.02.2017. Минсельхоз РФ предлагает сократить финансирование госпрограммы развития сельского хозяйства в 1,7 раза в 2018-2020 годах — до 586,07 млрд руб. в совокупности. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на проект изменений в госпрограмме развития АПК на 2013-2020 годы.



В текущей версии госпрограммы объем ее финансирования за счет средств федерального бюджета установлен на 2017 год на уровне 300,2 млрд руб., на 2018 год — 324,02 млрд, на 2019 год — 337,7 млрд, на 2020 год — 350,3 млрд руб.



В свою очередь, закон о федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов предполагает выделение на госпрограмму развития АПК 215,8 млрд руб. в текущем году, 197,9 млрд — в 2018 году и 194 млрд — в 2019 году.



Проект изменений в госпрограмму закрепляет указанные суммы на 2017-2019 годы. В 2020 году ожидается выделение еще 194,06 млрд руб. Таким образом, общее финансирование госпрограммы в 2018-2020 годах может быть сокращено в 1,7 раза с предполагавшихся ранее 1,012 трлн руб.



Кроме того, Минсельхоз РФ скорректировал прогноз по темпам роста производства сельскохозяйственной продукции до 2020 года. Министерство ожидает, что в 2017 году рост производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в сопоставимых ценах к предыдущему году составит 1,7%, в 2018 году — также 1,7%, в 2019 году — 1,8%, а в 2020 году — 2,1%.



Действующий вариант госпрограммы предполагает рост производства продукции АПК на 1,1% в базовом сценарии в 2017 году и на 2,1% — в оптимистичном, а затем до 2020 года — на 2,1% каждый год.



Согласно проекту, Минсельхоз снизил целевые показатели госпрограммы развития сельского хозяйства по урожаю зерновых до 2020 года. В текущей версии госпрограммы в 2017 году в базовом сценарии заложен валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий на уровне 92 млн т, в оптимальном — 107 млн. В 2018 году урожай ожидается на уровне 110 млн т, в 2019 году — 113 млн, в 2020 году — 115 млн.

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