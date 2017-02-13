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Образовательный центр Группы ЧТПЗ принимает региональный чемпионат JuniorSkills

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2017. В Образовательном центре Группы ЧТПЗ стартовал чемпионат среди школьников по программе ранней профориентации JuniorSkills в рамках V регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.



30 человек в возрасте от 14 до 17 лет из шести команд уральских городов продемонстрируют свои навыки в четырех компетенциях: «мехатроника», «токарные работы на станках с ЧПУ», «металлообработка», «электромонтаж». Главными экспертами чемпионата стали специалисты Образовательного центра Группы ЧТПЗ.



«Мы рады принимать на нашей площадке участников региональных соревнований программы JuniorSkills. Специалисты Образовательного центра Группы ЧТПЗ проводят активную профориентационную работу в образовательных учреждениях города, используя передовой опыт и современное оборудование. В итоге сегодняшние школьники могут не только развивать технические навыки, но и в будущем стать частью команды белых металлургов», — отметила начальник управления по реализации проекта «Будущее Белой металлургии» Диана Матвеева.



Победители регионального этапа получат возможность представлять Свердловскую область на национальном чемпионате «Молодые профессионалы» JuniorSkills, который состоится в мае 2017 года.



«Яркой частью программы чемпионата станет профориентационный квест. Каждый гость сможет пройти шесть станций, выполнить задания на них и получить памятный сувенир. Участникам будет предложено сварить трубу большого диаметра в интерактивной игре «Стань белым металлургом», прогуляться по заводу Группы ЧТПЗ «ЭТЕРНО» с помощью очков виртуальной реальности, запрограммировать роботов Lego, пройти занятие на тренажере сварщика, посмотреть научное шоу «Живая физика» и заполнить профориентационный тест», — говорится в сообщении.



Напомним, победителями чемпионата JuniorSkills в 2016 году в компетенциях «токарные работы на станках с ЧПУ» и «мехатроника» стали четверо школьников — воспитанников бесплатных кружков технического творчества, функционирующих в Образовательном центре Группы ЧТПЗ. Подопечные преподавателей программы «Будущее Белой металлургии» также стали призерами национальных чемпионатов JuniorSkills.

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