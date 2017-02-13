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Официальный курс доллара США снизился на 78 коп., евро — на 91 коп.

13 февраль 2017 (14:55)

УрБК, Москва, 13.02.2017. ЦБ установил официальные курсы иностранных валют на 14 февраля. Курс долл. США снизился 78,38 коп., до 58,06 руб. Курс евро снизился на 91,62 коп., составив 61,76 руб.

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