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«Уральские авиалинии» открыли продажу субсидированных перевозок в детский лагерь во Владивостоке

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2017. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла продажу билетов по специальным тарифам во «Всероссийский детский центр «Океан» (г. Владивосток), куда направляются дети для дополнительного образования и полезного отдыха. Об этом сообщают в пресс-службе перевозчика.



Воспользоваться субсидиями на перевозки можно по следующим направлениям: Екатеринбург — Владивосток — 6 тыс. 400 руб. в одну сторону и 12 тыс. 800 руб. туда-обратно; Новосибирск — Владивосток — 5 тыс. 900 руб. в одну сторону и 11 тыс. 800 руб. туда-обратно; Иркутск — Владивосток — 5 тыс. 500 руб. и 11 тыс. руб. соответственно.



Субсидии действуют в период до 31 декабря 2017 года. Приобрести льготные билеты можно во всех авиакассах, предъявив кассиру путевку в лагерь. Исчерпывающая информация о возможностях всероссийского детского центра «Океан» есть на официальном сайте организации.

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