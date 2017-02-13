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На землях заказника «Среднинский бор» в Тавдинском районе выявлены незаконные строения
13 февраль 2017 (14:08)
УрБК, Екатеринбург. 13.02.2017. На землях государственного заказника «Среднинский бор» в Тавдинском районе выявлены факты размещения незаконных строений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
При обследовании территории заказника Тавдинская городская прокуратура выявила шесть незаконных строений вдоль берега озера Источное, а также одно строение вдоль берега озера Щучье.
В связи с ненадлежащим осуществлением полномочий по охране и защите лесов на территории ландшафтного заказника Тавдинская городская прокуратура внесла представления об устранении нарушений закона в адрес директоров ГКУ Свердловской области «Тавдинское лесничество» и ГБУ СО «Дирекция по охране государственных зоологических охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской области».
Кроме того, прокурором направлено в суд исковое заявление в интересах Российской Федерации с требованием возложить на ГБУ Свердловской области «Дирекция по охране государственных зоологических охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской области», Департамент лесного хозяйства Свердловской области, ГКУ Свердловской области «Тавдинское лесничество» обязанность ликвидировать несанкционированные временные строения, расположенные в прибрежных зонах озера Источное и озеро Щучье.
Также информация о фактах возведения несанкционированных строений на особо охраняемой природной территории направлена в МО МВД России «Тавдинский» для проведения доследственной проверки и установления виновных лиц.
При обследовании территории заказника Тавдинская городская прокуратура выявила шесть незаконных строений вдоль берега озера Источное, а также одно строение вдоль берега озера Щучье.
В связи с ненадлежащим осуществлением полномочий по охране и защите лесов на территории ландшафтного заказника Тавдинская городская прокуратура внесла представления об устранении нарушений закона в адрес директоров ГКУ Свердловской области «Тавдинское лесничество» и ГБУ СО «Дирекция по охране государственных зоологических охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской области».
Кроме того, прокурором направлено в суд исковое заявление в интересах Российской Федерации с требованием возложить на ГБУ Свердловской области «Дирекция по охране государственных зоологических охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской области», Департамент лесного хозяйства Свердловской области, ГКУ Свердловской области «Тавдинское лесничество» обязанность ликвидировать несанкционированные временные строения, расположенные в прибрежных зонах озера Источное и озеро Щучье.
Также информация о фактах возведения несанкционированных строений на особо охраняемой природной территории направлена в МО МВД России «Тавдинский» для проведения доследственной проверки и установления виновных лиц.
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