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В Бразилии погиб футбольный фанат

В результате стычек между болельщиками футбольных команд «Ботафого» и «Фламенго» в Рио-де-Жанейро погиб фанат. Об этом сообщает портал uol.com.br.



Многочисленные драки, в которых участвовали в общей сложности около 500 человек, произошли перед началом игры за пределами стадиона. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули, чтобы разогнать толпу. В одной из стычек огнестрельное ранение в грудь получил 28-летний мужчина, имя которого не называется. Он поступил в больницу в тяжелом состоянии, где позже скончался. Не менее семи человек были ранены.



К окончанию матча к стадиону «Ботафого» были стянуты дополнительные силы сотрудников правоохранительных органов, что позволило избежать продолжения беспорядков.

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