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Адель отказалась от «Грэмми»

Британская певица Адель отказалась принять награду музыкальной премии «Грэмми». Об этом сообщает NME.



«Я никак не могу забрать эту награду», — заявила Адель. Она подчеркнула, что считает Бейонсе своим кумиром, а ее альбом Lemonade — «монументальным».



«Я восхищаюсь тобой и я хотела бы, чтобы ты была моей мамочкой», — обратилась победительница к Бейонсе во время награждения.

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