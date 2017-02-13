Дайджест

Адель отказалась от «Грэмми»

13 февраль 2017 (13:13)

Британская певица Адель отказалась принять награду музыкальной премии «Грэмми». Об этом сообщает NME.

«Я никак не могу забрать эту награду», — заявила Адель. Она подчеркнула, что считает Бейонсе своим кумиром, а ее альбом Lemonade — «монументальным».

«Я восхищаюсь тобой и я хотела бы, чтобы ты была моей мамочкой», — обратилась победительница к Бейонсе во время награждения.

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