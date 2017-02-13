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В Новосибирской области изъяли крупную партию наркотиков

В Новосибирской области полиция изъяла несколько десятков килограммов наркотиков на крупную сумму. Об этом сообщается на сайте главка МВД России по Новосибирской области.



В публикации говорится, что сотрудники регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков получили оперативную информацию, согласно которой из Подмосковья в Сибирский федеральный округ курьер должен доставить особо крупную партию наркотиков. В результате спецоперации подозреваемый был задержан с поличным, когда делал оптовые «закладки». Им оказался 26-летний житель Московской области, ранее не судимый.



Выяснилось, что мужчина регулярно ввозил крупные партии наркотиков в Новосибирскую область «для последующего сбыта бесконтактным способом посредством оборудования оптовых тайников-закладок для розничных сбытчиков».

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