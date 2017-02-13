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За 2016 год российские банки выдали более 25,8 млн новых кредитов

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2017. За 2016 год российские банки выдали 25,83 млн новых кредитов общим объемом более 3,25 трлн руб. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



В годовом отношении количество кредитов выросло на 14%, а объемы кредитования увеличились на 28%. Средний размер нового кредита наличными вырос с 93 до 102 тыс. руб.



В сегменте ипотеки общее количество новых кредитов выросло на 16%, объемы кредитования на 19%. В 2016 году было выдано 575,04 тыс. кредитов на 945,89 млрд руб., в 2015 году — 497,83 тыс. кредитов на 797,20 млрд руб. «Средний чек» по ипотечным кредитам увеличился с 1,60 до 1,64 млн руб.



Количество новых автокредитов выросло на 10%, а объемы — на 25%. В 2016 году было выдано 267,42 тыс. автокредитов на 195,08 млрд руб. против 244,15 тыс. кредитов на 155,74 млрд руб. годом ранее. Средний размер выданного автокредита вырос с 638 до 729 тыс. руб.



В сегменте кредитных карт наблюдается самое незначительное увеличение количества новых карт при самом значительном росте объемов новых выдач. Количество новых карт выросло только на 5% в годовом отношении, при этом объемы одобренных лимитов выросли на 44%. В 2016 году было выдано более 7,59 млн карт с общим лимитом 335,37 млрд руб., годом ранее — 7,26 млн карт на 223,31 млрд руб. Средний лимит по карте увеличился с 32 до 44 тыс. руб.



«По итогам 2016 года объемы кредитования выросли почти на треть. Самым кредитно-активным месяцем года стал декабрь, однако традиционный «сезонный» всплеск оказался ниже, чем ожидалось. Если в декабре 2015 количество новых кредитов выросло на 28% по сравнению с ноябрем, то в 2016 году рост за аналогичный период составил только 15%. Скорее всего, это связано с более равномерным распределением спроса населения на кредиты в течение всего года. На фоне оживления кредитной активности совокупный кредитный портфель банков вырос на 3% и на 1 января 2017 года достиг значения 9,37 трлн руб.». — рассказал генеральный директор Объединенного кредитного бюро Даниэль Зеленский.



По его словам, оживление также положительно сказалось и на темпах роста просроченной задолженности. Объем просроченной задолженности с начала текущего года вырос на 13% и на 1 ноября составил 1,30 трлн руб. или 13,8% от общего объема ссудной задолженности граждан по всем открытым кредитам. В прошлом году темпы роста объемов просрочки составляли 49%.

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