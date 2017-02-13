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За 2016 год российские банки выдали более 25,8 млн новых кредитов
13 февраль 2017 (13:05)
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2017. За 2016 год российские банки выдали 25,83 млн новых кредитов общим объемом более 3,25 трлн руб. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
В годовом отношении количество кредитов выросло на 14%, а объемы кредитования увеличились на 28%. Средний размер нового кредита наличными вырос с 93 до 102 тыс. руб.
В сегменте ипотеки общее количество новых кредитов выросло на 16%, объемы кредитования на 19%. В 2016 году было выдано 575,04 тыс. кредитов на 945,89 млрд руб., в 2015 году — 497,83 тыс. кредитов на 797,20 млрд руб. «Средний чек» по ипотечным кредитам увеличился с 1,60 до 1,64 млн руб.
Количество новых автокредитов выросло на 10%, а объемы — на 25%. В 2016 году было выдано 267,42 тыс. автокредитов на 195,08 млрд руб. против 244,15 тыс. кредитов на 155,74 млрд руб. годом ранее. Средний размер выданного автокредита вырос с 638 до 729 тыс. руб.
В сегменте кредитных карт наблюдается самое незначительное увеличение количества новых карт при самом значительном росте объемов новых выдач. Количество новых карт выросло только на 5% в годовом отношении, при этом объемы одобренных лимитов выросли на 44%. В 2016 году было выдано более 7,59 млн карт с общим лимитом 335,37 млрд руб., годом ранее — 7,26 млн карт на 223,31 млрд руб. Средний лимит по карте увеличился с 32 до 44 тыс. руб.
«По итогам 2016 года объемы кредитования выросли почти на треть. Самым кредитно-активным месяцем года стал декабрь, однако традиционный «сезонный» всплеск оказался ниже, чем ожидалось. Если в декабре 2015 количество новых кредитов выросло на 28% по сравнению с ноябрем, то в 2016 году рост за аналогичный период составил только 15%. Скорее всего, это связано с более равномерным распределением спроса населения на кредиты в течение всего года. На фоне оживления кредитной активности совокупный кредитный портфель банков вырос на 3% и на 1 января 2017 года достиг значения 9,37 трлн руб.». — рассказал генеральный директор Объединенного кредитного бюро Даниэль Зеленский.
По его словам, оживление также положительно сказалось и на темпах роста просроченной задолженности. Объем просроченной задолженности с начала текущего года вырос на 13% и на 1 ноября составил 1,30 трлн руб. или 13,8% от общего объема ссудной задолженности граждан по всем открытым кредитам. В прошлом году темпы роста объемов просрочки составляли 49%.
В годовом отношении количество кредитов выросло на 14%, а объемы кредитования увеличились на 28%. Средний размер нового кредита наличными вырос с 93 до 102 тыс. руб.
В сегменте ипотеки общее количество новых кредитов выросло на 16%, объемы кредитования на 19%. В 2016 году было выдано 575,04 тыс. кредитов на 945,89 млрд руб., в 2015 году — 497,83 тыс. кредитов на 797,20 млрд руб. «Средний чек» по ипотечным кредитам увеличился с 1,60 до 1,64 млн руб.
Количество новых автокредитов выросло на 10%, а объемы — на 25%. В 2016 году было выдано 267,42 тыс. автокредитов на 195,08 млрд руб. против 244,15 тыс. кредитов на 155,74 млрд руб. годом ранее. Средний размер выданного автокредита вырос с 638 до 729 тыс. руб.
В сегменте кредитных карт наблюдается самое незначительное увеличение количества новых карт при самом значительном росте объемов новых выдач. Количество новых карт выросло только на 5% в годовом отношении, при этом объемы одобренных лимитов выросли на 44%. В 2016 году было выдано более 7,59 млн карт с общим лимитом 335,37 млрд руб., годом ранее — 7,26 млн карт на 223,31 млрд руб. Средний лимит по карте увеличился с 32 до 44 тыс. руб.
«По итогам 2016 года объемы кредитования выросли почти на треть. Самым кредитно-активным месяцем года стал декабрь, однако традиционный «сезонный» всплеск оказался ниже, чем ожидалось. Если в декабре 2015 количество новых кредитов выросло на 28% по сравнению с ноябрем, то в 2016 году рост за аналогичный период составил только 15%. Скорее всего, это связано с более равномерным распределением спроса населения на кредиты в течение всего года. На фоне оживления кредитной активности совокупный кредитный портфель банков вырос на 3% и на 1 января 2017 года достиг значения 9,37 трлн руб.». — рассказал генеральный директор Объединенного кредитного бюро Даниэль Зеленский.
По его словам, оживление также положительно сказалось и на темпах роста просроченной задолженности. Объем просроченной задолженности с начала текущего года вырос на 13% и на 1 ноября составил 1,30 трлн руб. или 13,8% от общего объема ссудной задолженности граждан по всем открытым кредитам. В прошлом году темпы роста объемов просрочки составляли 49%.
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