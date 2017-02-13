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Курс доллара США впервые за полтора года опустился ниже 58 рублей

УрБК, Москва, 13.02.2017. Курс долл. США впервые с 24 июля 2015 года впервые опустился ниже отметки 58 руб.



Курс долл. США к рублю на Московской бирже в ходе торгов снизился на 28 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 57,96 руб.

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