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Курс доллара США впервые за полтора года опустился ниже 58 рублей
13 февраль 2017 (12:43)
УрБК, Москва, 13.02.2017. Курс долл. США впервые с 24 июля 2015 года впервые опустился ниже отметки 58 руб.
Курс долл. США к рублю на Московской бирже в ходе торгов снизился на 28 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 57,96 руб.
Курс долл. США к рублю на Московской бирже в ходе торгов снизился на 28 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 57,96 руб.
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