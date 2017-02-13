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В Екатеринбурге за 35 млн рублей выставлено на торги имущество «Энергетической компании Завода радиоаппаратуры»
13 февраль 2017 (12:21)
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2017. В Екатеринбурге на торги в виде открытого конкурса выставлено имущество ЗАО «Энергетическая компания Завода радиоаппаратуры». Об этом сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Имущественный комплекс, расположенный по адресу улица Щорса, 7, включает здания, помещения, сооружения и оборудование. Начальная цена — 35,1 млн руб. Торги начнутся 24 марта 2017 года.
ЗАО «Энергетическая компания Завода радиоаппаратуры» признана банкротом решением Арбитражного суда Свердловской области от 24 марта 2016 года.
Имущественный комплекс, расположенный по адресу улица Щорса, 7, включает здания, помещения, сооружения и оборудование. Начальная цена — 35,1 млн руб. Торги начнутся 24 марта 2017 года.
ЗАО «Энергетическая компания Завода радиоаппаратуры» признана банкротом решением Арбитражного суда Свердловской области от 24 марта 2016 года.
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