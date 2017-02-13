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В Екатеринбурге за 35 млн рублей выставлено на торги имущество «Энергетической компании Завода радиоаппаратуры»

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2017. В Екатеринбурге на торги в виде открытого конкурса выставлено имущество ЗАО «Энергетическая компания Завода радиоаппаратуры». Об этом сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.



Имущественный комплекс, расположенный по адресу улица Щорса, 7, включает здания, помещения, сооружения и оборудование. Начальная цена — 35,1 млн руб. Торги начнутся 24 марта 2017 года.



ЗАО «Энергетическая компания Завода радиоаппаратуры» признана банкротом решением Арбитражного суда Свердловской области от 24 марта 2016 года.

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