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За 2016 год число жалоб на взыскателей долгов выросло на 37%

УрБК, Москва, 13.02.2017. За 2016 год число жалоб на взыскателей долгов выросло на 37%, превысив 4 тыс. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).



В НАПКА уверяют, что рост числа обращений связан «не с количеством нарушений, а с общественным резонансом темы коллекторской деятельности». Наибольшее количество жалоб пришлось на март, когда законопроект о коллекторах (230-ФЗ) был внесен в Госдуму, июль, месяц принятия закона, и перед вступлением закона в силу (ноябрь-декабрь).



В то же время количество обращений, относящихся к категории тяжелых жалоб (с криминальной составляющей: на грубое общение, угрозы жизни и здоровью, порчу имущества и т. д.), снизилось с 31% до 17% и составило около 700 штук. Из них 11% — это подтвержденные факты нарушений, в 6% случаев нарушений выявлено не было, но заемщик настаивал на их наличии (категория «психологический дискомфорт»).



Около 200 обращений были переданы в Генпрокуратуру и ЦБ. По словам гендиректора НАПКА Бориса Воронина, в прокуратуру в 2016 году ассоциация обращалась один раз в три-четыре месяца, прилагая 20-25 жалоб, обращения пересылались либо в МВД, либо в местную прокуратуру.



«Но чаще всего мы получаем отписку о том, что организация не найдена. От ЦБ помощи ждать и вовсе не приходится. В Банк России мы написали не менее трех писем, к каждому было приложено по 15-20 обращений. Ни в одном случае ответа не получили», — утверждает Б. Воронин.

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