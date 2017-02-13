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С «Уральской энергетической строительной компании» требуют взыскать более 31 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2017. 15 февраля 2017 года арбитражный суд Москвы рассмотрит иск ООО «Торговый Дом «Электросетьстройпроект» о взыскании задолженности с АО «Уральская энергетическая строительная компания» (входит в состав Группы Юнако). Об этом говорится в материалах суда.



Иск был зарегистрирован 15 декабря 2016 года. Сумма требований составляет 31 млн 601 тыс. руб. Суть финансовых претензий не уточняется.



Отметим, что «Уральская энергетическая строительная компания» зарегистрирована в Екатеринбурге. Компания осуществляет строительство и капитальный ремонт линий электропередачи и подстанций напряжением 0,4-500 кВ.

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