Школьники Академического примут участие в программах образовательного центра «Сириус»

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2017. Первая детская делегация из общеобразовательных школ района Академический в Екатеринбурге отправилась на февральскую образовательную смену в Сочи для участия в программах центра для одаренных детей «Сириус». Об этом сообщает пресс-служба «РСГ-Академическое».Специально для самых успешных в учебе школьников из Академического при поддержке благотворительного фонда «Ренова» центр «Сириус» организует 10 дневную образовательную смену по направлению «Наука». Содержание программы ориентировано на изучение проектной деятельности в интерактивной форме. Юные жители района смогут получить новые знания в сфере схемотехники, программирования микроконтроллеров, цифрового проектирования и печати на 3D-принтере.В общей сложности в течение 2017 года в рамках партнерского соглашения БФ «Ренова» на программах «Сириуса» в Сочи побывает 100 детей, обучающихся в школах Екатеринбурга. Помимо образовательных смен, которые для участников абсолютно бесплатны, в рамках программы поддержки благотворительного фонда «Ренова» в «Сириусе» также будут проведены программы повышения квалификации для педагогов из школ района Академический.Центр «Сириус» открыт образовательным фондом «Талант и успех» по инициативе президента России Владимира Путина, который возглавил его попечительский совет. Фонд учрежден выдающимися российскими деятелями науки, спорта и искусства. Задача «Сириуса» — выявлять в регионах России самых результативных школьников, развивать и поддерживать их, обобщать и распространять лучшие практики работы с талантами.На профессиональные программы (смены, каждая из которых длится 24 дня) ежемесячно зачисляются 600 школьников — 200 по каждому направлению (наука, спорт и искусство). Вместе учатся и живут юные музыканты, художники, артисты балета, математики, физики, химики, биологи, хоккеисты, фигуристы и шахматисты, что дает им уникальный опыт междисциплинарного и творческого общения.Обучение и пребывание в «Сириус» для детей бесплатны. Смена длится 24 дня и включает в себя как занятия по специальности и углубленную подготовку по своему направлению, мастер-классы и творческие встречи, так и развивающий досуг. Обучение проходит на базе инфраструктуры, которая была задействована в период зимних Олимпийских игр 2014 года.