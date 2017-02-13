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В аэропорту Кольцово совершил вынужденную посадку самолет Москва — Хабаровск

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2017. В екатеринбургском аэропорту Кольцово 11 февраля в 03.04 по местному времени совершил вынужденную посадку самолет рейсом №1712 сообщением Москва (Шереметьево) — Хабаровск.



Как сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК России, причиной вынужденной посадки воздушного судна стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Сразу же после посадки мужчину 1953 года рождения увезли в городскую больницу № 1 Екатеринбурга, по дороге в которую он скончался.



На борту воздушного судна находилось 392 пассажира, 7 членов экипажа, пострадавших нет, повреждений воздушное судно не имеет.



«Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте произведен осмотр места происшествия и тела. Согласно предварительным данным, мужчина болел онкологическим заболеванием. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин смерти пассажира воздушного судна. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение», — сказано в сообщении.

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