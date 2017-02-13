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УПН: Цены на вторичное жилье в Екатеринбурге за год снизились на 3%

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2017. Средняя цена предложения одного квадратного метра общей площади квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке жилье Екатеринбурга, по данным на 6 февраля 2017 года, составила 67 тыс. 879 руб. За последние четыре недели этот показатель опустился на 0,3%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 3%.



Как сообщает Уральская палата недвижимости (УПН), из различных типов объектов наиболее существенное снижение показателей за четыре недели наблюдалось у «полнометражек». Квартиры в домах «сталинской» постройки подешевели на 1,2% и теперь продаются по 57 тыс. 959 руб. за 1 кв. м. Заметная отрицательная корректировка фиксировалась также в сегменте «пентагонов». Они подешевели на 0,8%, а средняя цена для таких объектов составила 60 тыс. 792 руб. за 1 кв. м.



Менее заметная динамика фиксировалась для квартир «улучшенной планировки» и «спецпроектов». Такие объекты подешевели на 0,3-0,4%. «Улучшенки» теперь можно купить по 64 344 руб. за 1 кв. м., а квартиры в домах современной постройки — по 76 тыс. 801 руб. за 1 кв. м.



В то же время в сегментах «хрущевок» и «брежневок» наблюдалась положительная динамика. Они подорожали на 0,2-0,3%. Первые теперь продают по 60 тыс. 409 руб. за 1 кв. м., а вторые — по 59 тыс. 398 руб. за 1 кв. м.



Среди объектов различных размеров существенное снижение показателя фиксировалось у двухкомнатных объектов. Динамика составила 0,9%. За квадратный метр в таких квартирах продавцы теперь просят 66 тыс. 644 руб. Подешевели также «трешки» и многокомнатные объекты. Их стоимость опустилась на 0,3%. Для трехкомнатных она составила 66 тыс. 402 руб. за 1 кв. м., а для квартир с четырьмя и более комнатами — 69 тыс. 401 руб. за 1 кв. м.



Рост показателя отмечался только у «однушек». Они подорожали в среднем на 0,1% и выставляются по 72 тыс. 935 руб. за 1 кв. м.



Квадратный метр жилой площади комнат в коммуналках обойдется сегодня покупателю в среднем в 64 тыс. 951 руб. Это на 0,5% дешевле, чем четыре недели назад.



Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга после традиционного «новогоднего» снижения начал постепенно восстанавливаться. За последние три недели его значение по базе данных УПН выросло с 9 тыс. 400 до 9 тыс. 900 объектов (квартир в многоквартирных жилых домах) или почти на 5%. Кроме того, в городах-спутниках (Арамили, Березовском, Верхней Пышме и Среднеуральске) выставлено на продажу более 900 квартир, а в Екатеринбурге предлагается к покупке еще 1 тыс. 670 комнат в коммунальных квартирах. Сроки экспозиции остаются в пределах 4,5-5 месяцев.

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