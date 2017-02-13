Новости дня
В Екатеринбурге горело здание Дома печати
13 февраль 2017 (09:04)
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2017. В Екатеринбурге сегодня ночью горело здание Дома печати на проспекте Ленина.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила в 01.58 по местному времени. На площади 40 кв. м. горела кровля здания.
В тушении пожара были задействованы 7 единиц техники, 23 человека личного состава. Потушить огонь удалось в 04.40. О причинах возгорания и пострадавших не сообщается.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила в 01.58 по местному времени. На площади 40 кв. м. горела кровля здания.
В тушении пожара были задействованы 7 единиц техники, 23 человека личного состава. Потушить огонь удалось в 04.40. О причинах возгорания и пострадавших не сообщается.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге ночью горело здание на «Электрохимкомплексе»
- В Екатеринбурге горело складское помещение ТД «Урал-К»
- В Екатеринбурге горело здание мясокомбината
- В Камышлове горело здание техникума промышленности и транспорта
- В Екатеринбурге горело здание торгового центра «Мегамарт»
Loading...