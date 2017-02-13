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В Екатеринбурге горело здание Дома печати

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2017. В Екатеринбурге сегодня ночью горело здание Дома печати на проспекте Ленина.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила в 01.58 по местному времени. На площади 40 кв. м. горела кровля здания.



В тушении пожара были задействованы 7 единиц техники, 23 человека личного состава. Потушить огонь удалось в 04.40. О причинах возгорания и пострадавших не сообщается.

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