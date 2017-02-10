Кризис
Влияние укрепления рубля на замедление инфляции почти исчерпано
10 февраль 2017 (18:04)
Укрепляющийся с апреля 2016 года рубль был основным фактором замедления инфляции в РФ, однако этот фактор близок к исчерпанию, а курс российской национальной валюты сохраняет фундаментальное равновесие. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ.
«Основным фактором, способствующим замедлению роста цен, сейчас является укрепление рубля, которое с небольшими перерывами продолжается с апреля 2016 года. Практика последних трех лет показывает, что ценовая конъюнктура достаточно чувствительна к колебаниям курса рубля», — отмечает регулятор.
«В настоящий момент мы не наблюдаем каких-либо отклонений валютного курса от уровней, соответствующих его фундаментальному равновесию. С учетом того, что дальнейший рост цен на нефть маловероятен, дезинфляционный эффект от курсовой динамики близок к своему исчерпанию», — говорится в сообщении.
«Основным фактором, способствующим замедлению роста цен, сейчас является укрепление рубля, которое с небольшими перерывами продолжается с апреля 2016 года. Практика последних трех лет показывает, что ценовая конъюнктура достаточно чувствительна к колебаниям курса рубля», — отмечает регулятор.
«В настоящий момент мы не наблюдаем каких-либо отклонений валютного курса от уровней, соответствующих его фундаментальному равновесию. С учетом того, что дальнейший рост цен на нефть маловероятен, дезинфляционный эффект от курсовой динамики близок к своему исчерпанию», — говорится в сообщении.
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