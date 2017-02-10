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Бюджетники смогут отказаться от карт «Мир» в пользу наличных

УрБК, Москва, 10.02.2017. Получатели бюджетных средств смогут отказаться от перечисления денег на карты «Мир» в пользу наличных. Об этом сообщил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, передает «Интерфакс».



«ФАС и ЦБ договорились, что с 1 января 2018 года бюджетники могут отказаться от начисления им зарплаты на карту «Мир», но в этом случае они смогут получать свои деньги только наличными в кассе», — отметил И. Артемьев.



Проект поправок в закон «О национальной платежной системе» предусматривает, что с 1 января 2018 года бюджетные средства гражданам будут перечисляться только на карту «Мир». В минувший четверг глава ЦБ Эльвира Набиуллина и зампред ЦБ Ольга Скоробогатова сообщили, что ЦБ предлагает изменить законопроект и внести в закон поправки, предусматривающие постепенный перевод выплаты бюджетных средств на карты «Мир».



С 1 июля 2017 года ЦБ предлагает выдавать карты «Мир» новым клиентам бюджетной сферы, с 1 июля 2018 года на эту карту будут переведены действующие бюджетники, кроме пенсионеров. Для пенсионеров же предусмотрена постепенная замена их действующих карт всех платежных систем картами «Мир», этот процесс должен полностью завершиться к 1 июля 2020 года.



И. Артемьев также сообщил журналистам, что ФАС и ЦБ согласовали механизм, согласно которому карты «Мир» будут обслуживаться пулом российских банков, а также выпускаться на основе кобейджинга с другими международными платежными системами.

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