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В России создан федеральный фонд пространственных данных
10 февраль 2017 (17:32)
УрБК, Москва, 10.02.2017. Федеральный фонд пространственных данных создан в России. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра.
«Фонд содержит геодезические, картографические, топографические, гидрографические, аэрокосмосъемочные, гравиметрические материалы о территории РФ — в общей сложности более 86 млн единиц материалов и данных», — сказано в сообщении.
В фонд вошли материалы, полученные в результате организованных ведомством геодезических и картографических работ. Они отнесены к единой электронной картографической основе (ЕЭКО) и созданы по единым для всей территории РФ правилам. К ЕЭКО относятся цифровые карты и планы открытого пользования в векторных и растровых форматах, а также ортофотоматериалы.
Материалы фонда пространственных данных могут применяться для обеспечения государственной безопасности, в строительной и нефтегазовой отраслях, при проектировании и производстве в электроэнергетике, топливно-энергетическом комплексе, транспортной сфере. Сведения из базы фонда предоставляются по запросам федеральных органов власти, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц.
«Фонд содержит геодезические, картографические, топографические, гидрографические, аэрокосмосъемочные, гравиметрические материалы о территории РФ — в общей сложности более 86 млн единиц материалов и данных», — сказано в сообщении.
В фонд вошли материалы, полученные в результате организованных ведомством геодезических и картографических работ. Они отнесены к единой электронной картографической основе (ЕЭКО) и созданы по единым для всей территории РФ правилам. К ЕЭКО относятся цифровые карты и планы открытого пользования в векторных и растровых форматах, а также ортофотоматериалы.
Материалы фонда пространственных данных могут применяться для обеспечения государственной безопасности, в строительной и нефтегазовой отраслях, при проектировании и производстве в электроэнергетике, топливно-энергетическом комплексе, транспортной сфере. Сведения из базы фонда предоставляются по запросам федеральных органов власти, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц.
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