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На берег в Новой Зеландии выбросились более 400 китов

Более 400 китов выбросились на сушу в Новой Зеландии. Об этом пишет издание The New Zealand Herald.



Сообщается, что в результате инцидента погибли порядки 300 особей. Благодаря усилиям службы спасения около 100 животных были возвращены обратно в море.



Спасенные киты не уплывают далеко от берега, эксперты опасаются, что они вновь будут выброшены на берег.



На данный момент причины происшествия не уточняются. Инцидент является одни из крупнейших случаев массовой гибели млекопитающих за всю историю наблюдений.

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