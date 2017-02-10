Дайджест
Россия провела в Сирии восемь гуманитарных акций за сутки
10 февраль 2017 (17:20)
Российский Центр по примирению враждующих сторон провел восемь гуманитарных акций в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что по линии ООН российские самолеты доставили в район Дейр-эз-Зор более 20 тонн гуманитарного груза.
«В течение суток российским Центром по примирению враждующих сторон проведено восемь гуманитарных акций: в городе Алеппо (шесть), населенных пунктах Эль-Млеха провинции Дамаск (одна) и Арамо провинции Латакия (одна). За сутки гуманитарную помощь получили 3,9 тысячи жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 5,44 тонны», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по линии ООН российские самолеты доставили в район Дейр-эз-Зор более 20 тонн гуманитарного груза.
«В течение суток российским Центром по примирению враждующих сторон проведено восемь гуманитарных акций: в городе Алеппо (шесть), населенных пунктах Эль-Млеха провинции Дамаск (одна) и Арамо провинции Латакия (одна). За сутки гуманитарную помощь получили 3,9 тысячи жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 5,44 тонны», — говорится в сообщении.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- У сайта Минобороны РФ появилась арабская версия
- Сирийские боевики продолжают складывать оружие
- В Сирии ранили трех российских офицеров
- Сирийская армия остановила наступление боевиков в Алеппо
- Российская авиация нанесла удар по нефтяным объектам ИГ в Сирии
Loading...