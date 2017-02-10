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Россия провела в Сирии восемь гуманитарных акций за сутки

Российский Центр по примирению враждующих сторон провел восемь гуманитарных акций в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».



Отмечается, что по линии ООН российские самолеты доставили в район Дейр-эз-Зор более 20 тонн гуманитарного груза.



«В течение суток российским Центром по примирению враждующих сторон проведено восемь гуманитарных акций: в городе Алеппо (шесть), населенных пунктах Эль-Млеха провинции Дамаск (одна) и Арамо провинции Латакия (одна). За сутки гуманитарную помощь получили 3,9 тысячи жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 5,44 тонны», — говорится в сообщении.

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