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В повторном конкурсе на строительство православного музея в Екатеринбурге опять победил единственный участник

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2017. В Екатеринбурге подвели итоги повторного конкурса на строительство православного музея истории России возле городского цирка. Согласно информации на сайте госзакупок, победителем стала та же компания, что и в первый раз — ЗАО Строительная компания «Стройтэк».



Заказчиком тендера выступило Управление капитального строительства Свердловской области, а начальная сумма контракта — 354 млн руб. СК «Стройтэк» была единственным участником торгов. Следует отметить, что результаты первых торгов были отменены по решению ФАС.



Напомним, что выставочный павильон «Музей истории России» планируется возвести на берегу реки Исеть, а районе недостроенной телебашни и цирка. Работы планировали начать уже в этом году.

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