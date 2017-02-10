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ФАС: В России цены на часть лекарств для лечения ВИЧ снижены на 30%

УрБК, Москва, 10.02.2017. Фармпроизводители начали снижать цены на лекарства для лечения ВИЧ в России. Снижение цен проводится по результатам второго этапа международного сравнительного анализа цен на лекарства, проведенного ФАС России.



Как сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства, в рамках второго этапа международного сравнительного анализа ФАС России изучала цены на препараты для лечения лиц, инфицированных ВИЧ, вирусами гепатитов В и С, а также препараты, применяемые при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя. В результате было установлено, что по 95 позициям лекарственных средств в других странах мира цены оказались ниже предельных отпускных цен производителей, зарегистрированных в РФ.



ФАС России обратилась ко всем владельцам и держателям регистрационных удостоверений на указанные лекарственные препараты с предложением воспользоваться правом на подачу заявлений о снижении зарегистрированных предельных отпускных цен.



Ряд фармацевтических компаний начал снижение цен на лекарства в добровольном порядке. По состоянию на 9 февраля 2017 года в государственном реестре предельных отпускных цен снижено 30 ранее зарегистрированных цен.



В числе первых фармкомпаний, снизивших цены: «Тева» (Израиль), «Сандоз» (Словения), «ЭббВи» (Германия), «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» (Великобритания), «Рош» (Швейцария), «ВииВ Хелскер» (Великобритания), «Маклеодз Фармасьютикалз Лтд» (Индия), «Панацея Биотек Лтд» (Индия) и «Плетхико Фармасьютикалз Лтд» (Индия).



В среднем снижение составило 30% от ранее зарегистрированных цен. В рублях наибольшее снижение (4,8 тыс. руб. с одной потребительской упаковки) произошло на лекарственный препарат «Плевилокс» в лекарственной форме «таблетки» производства «Плетхико Фармасьютикалз Лтд» (Индия).



«Мы начали расследование в отношении ряда фармкомпаний, не снизивших цены на препараты для лечения ВИЧ-инфекции после получения официального обращения антимонопольной службы и истечения рекомендованного срока подачи соответствующих заявлений. В случае подтверждения нарушений регистрации цен на эти лекарства, решения о ранее согласованных ценах производителей на эти препараты будут отменены», — отметил начальник управления социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев.

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