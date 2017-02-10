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Суд рассмотрит иск о банкротстве «Уральского завода РТИ»
10 февраль 2017 (16:21)
УрБК, Екатеринбург, 10.02.2017. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ПАО «Уральский завод резиновых технических изделий» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Соответствующий документ поступил в суд 9 февраля 2017 года. Заявителем по делу выступает администрация Екатеринбурга, сумма исковых требований составляет 4 млн 951 тыс. руб.
Напомним, «Уральский завод РТИ» был создан в Свердловске в 1941 году. На сегодняшний день предприятие выпускает более 15 тыс. наименований резиновых технических изделий для организаций оборонной, горнодобывающей, угольной промышленности, металлургии, транспорта, машиностроения, пищевой промышленности и сельского хозяйства.
Соответствующий документ поступил в суд 9 февраля 2017 года. Заявителем по делу выступает администрация Екатеринбурга, сумма исковых требований составляет 4 млн 951 тыс. руб.
Напомним, «Уральский завод РТИ» был создан в Свердловске в 1941 году. На сегодняшний день предприятие выпускает более 15 тыс. наименований резиновых технических изделий для организаций оборонной, горнодобывающей, угольной промышленности, металлургии, транспорта, машиностроения, пищевой промышленности и сельского хозяйства.
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