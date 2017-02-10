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Два архитектурных бюро разработают концепции благоустройства Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург. 10.02.2017. Екатеринбургские архитектурные бюро «ОСА» и «Ин.форм» разработают концепции благоустройства общественных пространств города. Об этом сообщает пресс-служба КБ «Стрелка».



Лидером консорциума является АБ «ОСА», которое будет ответственно за разработку общей концепции благоустройства выбранной территории. АГ «Ин.форм» будет привлечено к разработке концепций знаковых территорий, которые должны быть выбраны совместно с АБ «ОСА» и согласованы с КБ «Стрелка».



Решение было принято на заседании экспертного совета, в который входили главный архитектор Екатеринбурга Тимур Абдуллаев, не имевший право голоса, директор проекта «Наследие Чемпионата-2018» и партнер КБ «Стрелка» Далия Сафиуллина, директор Strelka Architects Дарья Парамонова, руководитель BuroMoscow Ольга Алексакова, издатель и главный редактор Tatlin Эдуард Кубенский. Изначально к переговорам были приглашены 10 екатеринбургских архитектурных бюро, из которых пять представили свои презентации экспертному совету.



Первый этап благоустройства закончится к концу 2017 года и коснется территории набережной реки Исеть от ул. Малышева до ул. Куйбышева, включая ул. Радищева и Карла Маркса. В рамках следующего этапа планируется обустроить ул. Февральской революции и Вайнера, таким образом соединив ареал Ельцин-центра с пешеходной частью ул. Вайнера, образовав единое городское пространство. Кроме того, изменения затронут переулки Банковский и Театральный и площадь 1905 года, превратив ее в образцово-показательную площадь, а также территорию набережной реки Исеть от ул. Куйбышева до Екатеринбургского ЦПКиО им. В. В. Маяковского. В основе концепции лежит комплексное развитие данных территорий, преобразование городской рекреационной среды. Кроме того, в рамках работ рассматривается возможность замены уличной мебели и опор освещения, дополнительного озеленения территорий, приведения в порядок расположения вывесок и рекламы.



В рамках совместной программы развития городской среды КБ «Стрелка» и Фонда единого института развития в жилищной сфере (учрежден АИЖК) локальные архитектурные бюро разработают концепцию развития ряда общественных пространств города. Основная цель программы, в рамках которой были проведены конкурентные переговоры, — дать возможность локальным архитектурным бюро внести свою лепту в развитие родного города. Аналогичные конкурентные переговоры будут проведены и в других городах России в первой половине 2017 года.

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